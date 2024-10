Gasilci in celjski policisti so bili v torek okoli 21. ure obveščeni, da je zagorela stanovanjska hiša v Zagaju pri Ponikvi. Na pomoč so tako pohiteli gasilci iz štirih gasilskih društev: domačega PGD Ponikva, sosednjega PGD Dramlje ter PGD Lokarje in PGD Šentjur. Kar 65 gasilcev se je družno dolgo borilo z ognjem. Čeprav so požar naposled pogasili, je hiša pogorela. Včeraj so bili na pogorišču tudi kriminalisti, ki pa niso zaznali, da bi šlo za tujo krivdo ali kaznivo dejanje. Po vsej verjetnosti je najprej zagorelo v kurilnici, ogenj pa se je zelo hitro razširil po vsej hiši. »Škoda je veli...