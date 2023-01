Odločitev za gradnjo Teš 6 ob napačnem času

Nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Uroš Rotnik, ki je na celjskem okrožnem sodišču nadaljeval zagovor glede očitkov o gradnji Teš 6, je pojasnil, da dveh aneksov k rezervacijski pogodbi, ki jo je Teš sklenil z Alstomom, nadzorni svet elektrarne ni potrjeval, saj to naj ne bi bila praksa.

Prvi aneks je Alstomu prinesel še dva dodatna meseca za dobavo tehnološke opreme za Teš 6, v drugem pa je bilo zapisano, da se zaradi razmer na trgu ne bo določila cena montaže opreme za šesti blok.

Termoelektrarna Šoštanj z blokom 6 (levo) in blokom 5. FOTO: Brane Piano

Po Rotnikovih besedah je Alstom leta 2009 zaradi višjih borznih cen zvišal ceno gradnje Teš 6. Zatrdil je, da je bila finančna konstrukcija Teš 6 ves čas zaprta, najeli so posojila pri Evropski investicijski banki ter Evropski banki za obnovo in razvoj. Nenehno so potekala tudi pogajanja, da bi bil projekt Teš 6 čim cenejši, lastniki Teša pa so zahtevali, da mora biti cena gradnje pod milijardo evrov, je dodal.

Spomnil je, da je bila rezervacijska pogodba, po kateri je Teš Alstomu plačal 25 milijonov evrov, sklenjena septembra 2007. Takrat so stekli tudi pogovori o projektiranju Teš 6.

Niti nekdanji poslovodja v Alstomu Josef Reisel v zagovoru krivde ni priznal. Tožilstvo mu očita, da je Rotniku naklepno pomagal pri zlorabi položaja in mu omogočil pridobitev 670.000 evrov premoženjske koristi.

Zbiral je informacije

Kot je dejal Reisel, je bila njegova naloga zbirati informacije o gradnji termoelektrarn po Evropi. Ponudbo za gradnjo Teš 6 je dalo vodstvo Alstoma, osebno pri tem ni sodeloval. »Nisem imel nobenih pooblastil za pripravo ponudbe glede gradnje Teš 6, prav tako nisem prejel nobene provizije od tega projekta,« je zatrdil.

Pojasnil je, da mu njegov položaj v Alstomu, ki ga je zapustil 2015., ni omogočal, da bi storil kaznivo dejanje, ki mu ga očita tožilstvo. Meni tudi, da se je Slovenija za gradnjo Teš 6 odločila ob napačnem času, saj so bile leta 2008, ko je bila podpisana glavna pogodba za gradnjo šestice za 798 milijonov evrov, cene zelo visoke.

Obtožnica Rotniku in soobtoženim očita sporno nabavo merilne tehnike in opravljanje nepotrebnih meritev za peti blok ter zlorabo položaja pri izbiri izvajalca za obnovo kotla petega bloka Teša in gradnjo šestega bloka.

Vsi obtoženi so krivdo doslej zanikali, priznal jo je le pravni naslednik Alstoma, ameriško podjetje General Electric, in s Tešem sklenil dogovor o poravnavi.