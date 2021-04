Od novejšega BMW ni veliko ostalo (FOTO)

V petek ob 14,25 uri je na Štajerski avtocesti AI (Maribor - Ljubljana) pred izvozom Rogoza zagorelo osebno vozilo znamke BMW. Gasilci PGD Bohova in gasilci Gasilske brigade Maribor so vozilo pogasili, protinaletno zavarovali kraj požara ter pregledali vozilo ter okolico. Poškodovanih na srečo ni bilo. Na kraju so bili prisotni tudi delavci DARS - a in policisti.



V primerjavi z običajnimi kritikami, pa so iz JZ Gasilska brigada Maribor tokrat pohvalili voznike, ki so pravočasno pripravil reševalni pas in do kraja požara omogočili neoviran dostop interventnim vozilom.

