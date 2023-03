Očitno bo postal frizer

Za Bežigradom je razbojnik pred dnevi vlomil v frizerski salon ter ukradel gotovino in frizerske pripomočke. Škoda znaša 5000 evrov. Prav tako za Bežigradom je baraba iz kolesarnice ukradla kolo cuba, vredno 5000 evrov. Vlomilec je iz ene od garaž za Bežigradom ukradel obutev.

Na Bledu je mrhovinar ponoči s treh mrliških vežic ukradel bakreno pločevino. Naredil je za dobrih 10 tisočakov škode.

Na območju Greenwicha v Mariboru so vlomilci iz tovornjaka ukradli za 7300 evrov orodja.

V Logatcu je zlikovec vlomil v hišo ter ukradel nakit in gotovino. Škoda znaša 6000 evrov.

Na Pobrežju v Mariboru so barabini vlomili v tri tovorna vozila in eno osebno. Po doslej zbranih informacijah so iz enega vozila ukradli orodje in elektronsko napravo, iz enega pa mobitel. Škode je za 5700 evrov.

Na Kozini so lopovi ukradli več kolutov telekomunikacijskega kabla, vrednega 5000 evrov.

V stanovanjsko hišo v naselju Kamnje je vlomil pridanič, ukradel gotovino in zlatnino ter povzročil za nekaj tisočakov škode.

V Šiški so barabini vlomili v 5 kleti ter ukradli orodje, 3 električne skiroje in kolo lombardo. Škoda znaša 4700 evrov.

V Domžalah so rokovnjači vlomili v tri hiše ter ukradli gotovino in sef. Škode je za 4200 evrov.

V okolici Zgornje Kungote je zlikovec vlomil v poslovni prostor, ukradel denar in cigarete ter naredil za 3500 evrov škode.

Na Viču je nepridiprav vlomil v klet ter ukradel 1100 evrov vredno kolo scott.

S strehe objekta v Šentrupertu je ponoči lopov ukradel bakrene snegobrane, vredne 1000 evrov.

V Kočevju je grdavš vlomil v podjetje ter ukradel za tisočaka orodja.

V Celju na Kidričevi je nepridiprav poskušal vlomiti v skladišče z električnimi vodniki.

V Gorici pri Slivnici je barabon v trgovini ukradel električnega pastirja, izpred trgovine pa prehrambne izdelke, ki jih je dostavljavec pustil v zabojih.

V Celju je dolgoprstnež v trgovini trgovki ukradel mobitel.

Na Jesenicah je nočni pijanček na več avtomobilih polomil zadnji brisalec.