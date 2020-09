Obsežen požar sprožilo pregretje napajalnega kabla

V četrtek okoli dveh ponoči je trgovski objekt v naselju Miren zajel obsežen požar, policija pa je sedaj sporočila prve izsledke preiskave.



Poleg policije so posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica in PGD Kostanjevica na Krasu in požar pogasili. Zaradi varnosti so policisti in gasilci evakuirali 30 stanovalcev iz dveh stanovanjskih blokov, ki so se okoli 3.30 vrnili v svoja stanovanja.



Pomoč so policistom in kriminalistom z območja PU Nova Gorica nudili tudi strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija GPU. Do požara je prišlo zaradi pregretja napajalnega električnega kabla, ki je bil nameščen pod pisalno mizo v eni od pisarn. Požar se je razširil po pisarni in v skladiščni prostor, prav tako se je zaradi vročine stalila električna napeljava v prodajnem prostoru trgovine. Ti prostori so zaradi požara zdaj neuporabni.



Po prvih ocenah je nastala velika materialna škoda neposredno na objektu in tudi posredno na prodajnih izdelkih. O požaru je policija obvestila preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, tuja krivda je glede na sedanje ugotovitve izključena. O dogodku bo policija s pisnim poročilom obvestila tožilstvo v Novi Gorici.