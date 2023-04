Zdaj 40-letna natakarica Barbara Filipčič iz Postojne naj bi več let trpela psihično in fizično nasilje 21 let starejšega partnerja, trgovca Ilije Zvijerca. Osmega februarja 2019 je v najemniškem, kletnem stanovanju v Postojni, ki je bil njun dom, šestletnemu trpinčenju naredila konec. Žal nasilno. Blok, kjer se je prepir usodno končal za 57-letnika. FOTO: Moni Černe Koprsko državno tožilstvo ji očita, da je kritičnega dne 57-letnika ubila, obtožena pa je krivdo zanikala že na predobravnavnem naroku. V zagovoru je povedala, da se je tistega večera ustrašila za svoje življenje. Tresel da jo ...