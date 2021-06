Ni hotel pokazati batine, policija pa: Bravo!

Kaj narediti, če ste žrtev izsiljevalca

Med najbolj priljubljenimi (in podlimi) spletnimi prevarami so izsiljevanja z intimnimi fotografijami (angl. sextortion). Kranjski policisti so na to opozorili z objavo primera, kako skuša neznanec (ki se predstavlja kot ženska) moškega uporabnika zvabiti v past, da bi mu razkril intimne dele, s fotografijami pa bi ga nato izsiljeval za denar.Začne se tako, da neznanec moškega prek spletnih omrežij prijazno nagovori, kako je, kje živi, nato pa hitro preide k stvari. »Kaj počneš zdaj?« ga vpraša in ko odgovori, da nič, preide k bistvu: »Pokaži mi svojega tiča.«Kratko »dvorjenje« na srečo uporabniku ni zmešalo glave, da bi pristal na to, kar so kranjski policisti (hudomušno) pohvalili: »Bravo, gospod uporabnik za tole driblanje in dramatičen finiš. Ne je pravi odgovor. Spoštovanje, čeprav je bila fotka gospe R* kar dobra.« Policija ob tem opozarja, da »ta gospa R* dejansko ne obstaja. V ozadju je izsiljevanje z intimnimi fotografijami.«Zavod Varni na internetu ugotavlja, da so najbolj priljubljena tarča takšnega izsiljevanja uporabniki moškega spola. Vsdako izsiljevanje je sicer kaznivo dejanje, a storilci so večinoma iz afriških držav, kjer je pregon tako rekoč nemogoč. Izsiljevanje z intimnimi posnetki pa je za žrtev ponižujoče in zelo stresno. Izsiljevalci zahtevajo od nekaj sto pa do več tisoč evrov, ki jih marsikdo v strahu pred objavo fotografij tudi nakaže. Vendar pa se, kot opozarjajo Varni na internetu, s plačilom ne konča, in ko žrtev preneha nakazovati denar izsiljevalcu, ta grozi z objavo fotografij oz. videoposnetkov na spletu.Najprej se umirite in jasno razmislite. Ne delajte panike. Odstranite sporni video, če je bil objavljen. Izsiljevalca blokirajte na vseh kanalih, prek katerih bi lahko kontaktiral z vami. V googlu pa nastavite opozorilo, če bi se vaš videoposnetek znova pojavil na spletu, svetujejo Varni na internetu.