Nesreča na avtocesti: voznik je umrl

Ob 14.21 se je na avtocesti, pred počivališčem Ravne na Kozini, se je zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik. Gasilci PGD Materija poročajo, da je voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Kopra proti Kozini, trčil v obcestno ograjo in nato negiben obležal v vozilu. Po klicu na pomoč, so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija, ki so zavarovali kraj in s tehničnim posegom odprli vrata vozila, ob tem pa ugotovili, da voznik ne diha. Vsled tega so izvedli hiter iznos in takoj pričeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja ter uporabo defibrilatorja. Po prihodu zdravstvenega osebja so pomagali pri nadaljnji reanimaciji. Kljub trudu gasilcev in zdravstvenega osebja je voznik preminul, še poročajo.Zaradi nesreče je bil vozni pas avtoceste v smeri Kozine približno eno uro zaprt za ves promet. Na intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev PGD Materija z dvema voziloma in še en gasilec je bil v pripravljenosti v gasilskem domu, zdravnica in medicinska sestra ZP Hrpelje, reševalci NMP Sežana, policisti PP Kozina ter PPP Koper in uslužbenci DARS-a.Na PU Koper so potrdili, da je na avtocesti umrl 57-letnik iz Izole. Dodali so še, da je šlo za naravno smrt.