Ne boste verjeli, kaj se je ponoči zopet dogajalo na njivah!

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 94 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 269 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

Vlomi in tatvine

Med 3. 7. in 5. 7. je v Semiču nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil kosilnico, kompresor, motorno žago in električni podaljšek. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 500 evrov.

Med 2. 7. in 5. 7. je v Brežicah neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V noči na 5. 7. je v kraju Mavrlen nekdo vlomil v zidanico in odtujil motorno žago, kosilnico in posodo z gorivom. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.800 evrov škode.

V kraju Mrtvice na območju PP Krško so v noči na 5. 7. neznanci z njive odtujili okoli 200 kg krompirja, z njive v kraju Blato na območju PP Trebnje pa okoli 150 kg krompirja.

V Trebnjem je med 25. 6. in 5. 7. nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

V noči na 6. 7. je v Leskovcu pri Krškem nekdo vlomil v prostore prodajalne. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.