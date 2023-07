»Za orožje, mamila in pijačo imajo denar, hrano morajo pa krasti, čeprav od države dobijo ogromno denarja, veliko več kot mi, ki smo vse življenje delali,« je bil ob našem obisku razočaran upokojenec z Mrtvic, vasi, le lučaj od Krškega. In tudi nedaleč od romskega naselja Kerinov Grm. Prebivalci slednjega očitno vse bolj krojijo vsakdan okoliških prebivalcev, stanje je iz leta v leto slabše. Našem sogovorniku so v samo dveh tednih kar trikrat kradli krompir na njivi. Kot bi rili divji prašiči Do njive, na kateri so si kar sami postregli s tujim pridelkom, vodi luknjasta kolovozna pot, na zač...