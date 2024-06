Napad snemal in ga objavil na tiktoku

»Kot mama ne vem, kaj naj naredim. Nemočna sem. Če smo se sprva ukvarjali s poškodbami, se zdaj s sinovo psiho. Strah ga je, zelo ga je strah,« pravi mamica 15-letnega dečka iz brežiške občine, ki je bil v ponedeljek na Osnovni šoli Velika Dolina žrtev nasilja leto mlajšega učenca. Napadeni je bil nekaj dni v brežiški bolnišnici, saj je čakal še na pregled okulista. Poškodbe glave so hude, čeprav so po merilih pristojnih opredeljene za lahko poškodbo. Deček je zaradi presekanine dobil kar 13 šivov in je tudi po telesu poln modric, očesa pa tretji dan po napadu niti še odpreti ni mogel. »Sin, ...