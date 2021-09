Najprej zagorela žagovina, nato eksplozija

Poškodovanega so odpeljali z vojaškim helikopterjem. FOTO: Milan Glavonjić

V četrtek malo po osmi uri je zagorel prah v armiranobetonskem silosu za žagovino lesnopredelovalnega podjetja Amles na robu naselja Trata v Kočevju. Krotenja ognjenih zubljev sta se prva lotila lastnik, 49-letniin njegov 25-letni sin.Med gašenjem vnete žagovine, ki je grozila, da bo zajela tudi ostrešje objekta, naj bi odjeknila močna eksplozija in ju vrgla na tla. Pri tem sta dobila opekline in se huje poškodovala. »Gasilci smo se nemudoma odzvali in kmalu pogasili požar, da ne bi ušel iz silosa na druge objekte. Kot vedno smo tudi tokrat opravili svoj del naloge skladno s predpisi in pomagali reševalcem in tudi posadki helikopterja Slovenske vojske ob pristanku,» je dejal, predsednik Gasilskega društva Kočevje.Reševalci Nujne medicinske pomoči Kočevje so namreč presodili, da je bila poškodba sina lastnika podjetja tako huda, da je bil transport na krovu helikopterja do ljubljanskega kliničnega centra nujen, očeta pa so, ker v helikopterju naj ne bi bilo prostora za oba, odpeljali z reševalnim vozilom Zdravstvenega doma Kočevje. Poškodovana kljub opeklinam naj ne bi bila v smrtni nevarnosti. »V silosih za žagovino rado zagori. In sicer tako, da se snov vname od spodaj in nato počasi tli, ko se pojavi dim ali plamen na vrhu, so lahko zublji nevarni. Seveda če se jih pravočasno ne oklesti,« je pojasnil eden izmed kočevskih gasilcev. V tem podjetju je na silosu v preteklosti že zagorelo.