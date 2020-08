Nad prehitre motoriste: za več kot 50 preveč

Motoristi so zavzeli ceste v Zgornjem Posočju.

Skozi rdečo

144

je vozil tuji motorist po Tolminskem.

Kot je bilo zaradi sončnega vremena pričakovati, so tudi minuli konec tedna ceste na območju Zgornjega Posočja in Keltike (Most na Soči–Želin) zavzele trume motoriziranih obiskovalcev, med katerimi je bilo veliko slovenskih in tujih motoristov, poleg naših predvsem avstrijskih, italijanskih in nemških. Novogoriški prometni policisti in njihovi kolegi iz Tolmina so zato poostreno nadzirali voznike, zanimale pa so jih predvsem prekoračitve hitrosti vožnje.»V nadzoru so prometni policisti ustavili skupno 33 motoristov in kršiteljem zakona o pravilih cestnega prometa izrekli 18 glob, zoper enega kršitelja pa je bil podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče. Poleg voznikov motornih koles so prometni policisti zaradi prekoračitve hitrosti ukrepali tudi zoper voznike osebnih avtomobilov in tako skupno izrekli 12 glob,« je povedal, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica.Med hujšimi kršitelji cestnoprometnih predpisov je po Božnikovih besedah na Tolminskem izstopal 30-letni motorist, državljan Nemčije, ki so ga policisti ustavili pri naselja Stopnik, ko je vozil proti Idriji. Vozil je namreč 144 kilometrov na uro in tako hitrost prekoračil za 54 km na uro. Zoper nemškega motorista so podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.Pri motoristih so ugotovili še druge hujše kršitve, od vožnje čez sredinsko neprekinjeno črte do vožnje skozi rdečo luč na semaforju na delovišču na Tolminskem, pa tudi nekatere manjše kršitve. Je pa pohvalno, da so prometni policisti voznikom motornih koles in osebnih avtomobilov v sklopu nadzora odredili tudi preizkus alkoholiziranosti in prav vsi rezultati preizkusov so bili negativni.Policisti bodo ob koncih tedna tudi v prihodnje med poletno turistično sezono pogosteje izvajali poostrene nadzore, še napoveduje Božnik. Ravno v teh dneh, do 16. avgusta, na celotnem območju Slovenije poteka nacionalna preventivna akcija Hitrost! Prav neprilagojena hitrost še vedno ostaja med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami.