Nad policista z lopato

Med policijskimi postopki, ki se načeloma nanašajo na prekrške, nemalokrat zavre kri in ravno zato je policijsko delo tako nepredvidljivo. Z enim od takšnih primerov se je kred kratkim ukvarjalo višje sodišče v Ljubljani. Tudi v Slovenskih novicah smo 2019. poročali, da so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje 13. septembra okoli 14. ure pri kraju Dole ustavljali voznika kombiniranega vozila mercedes-benz vito brez registrskih oznak.

»Voznik, za katerega so policisti kasneje ugotovili, da je 25-letni kršitelj cestnoprometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozilo ustavil in pobegnil. Neregistrirano in poškodovano vozilo so policisti zasegli,« so sporočili s PU Novo mesto.

V postopek pa se je vmešal 28-letni moški, ki je vpil, policiste žalil in jim grozil z napadom z lopato. »Dejanje so mu preprečili in vzpostavili javni red in mir,« so sporočili in dodali, da bodo 25-letnika kaznovali zaradi prekrška, osumljenca, šlo je za voznikovega brata, pa ovadili zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Obtoženec je policistu zagrozil, da bo s puško vse postrelil.

Ko je 28-letnik sedel na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča, ga je to spoznalo za krivega storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. A se je obramba na sodbo pritožila in zatrdila, da obtoženec s svojim ravnanjem sploh ni preprečil uradnega dejanja ugotavljanje identitete, saj je njegov brat policistu, ki ga je poskušal ustaviti, celo osebno znan. Med drugim meni, da policist »ni jasno in nedvoumno povedal oziroma pokazal«, da mu omejuje gibanje. Tudi zaseg vozila se takrat še ni niti začel, zato še ni moglo iti za preprečitev uradnega dejanja.

Spet bo pod ključem. FOTO: Uroš Hočevar

A sodniki takšnih stališč niso sprejeli. Kot so opozorili višji sodniki, je sodišče prve stopnje »izčrpno, tehtno in pravilno ugotovilo, da je policist kritičnega dne z vojakom izvajal službeni nadzor državne meje, ko je opazil poškodovano in vidno obteženo kombinirano vozilo. Zaradi povečanih nedovoljenih migracij se je odločil vozilo ustaviti, nato pa je kot voznika prepoznal obtoženca, ki po policistovem vedenju ni posedoval vozniškega dovoljenja.« Zato je začel vozilo zaustavljati, a se je 25-letnik odpeljal domov.

Policist in vojak sta na sodišču opisala, da je policist stekel do voznikovih vrat in jih pridržal z namenom, da voznik ne bi pobegnil. Vse to seveda priča o tem, da je policijski postopek zoper voznika nedvomno že tekel. Dejstvo, da je bil policistu osebno znan, policista ne odvezuje ugotavljanja osebnih podatkov osebe v policijskem postopku.

13 obsodb si je nabral že pred tem primerom.

Izvlekel pištolo

V postopek se je torej vmešal 28-letnik, ki je policistu zagrozil, da bo s puško vse postrelil, nato pa se mu približal z dvignjeno lopato. Medtem ko se je policist moral začeti ukvarjati z nevarnostjo, ki mu je pretila, pa jo je obtoženčev brat neovirano popihal. Mladenič se je na sodišču sicer branil, da ni mogel vedeti, zakaj so policisti zasledovali brata, vendar so tudi višji sodniki opozorili, da je povedal, kako je videl, da so policisti lovili njegovega brata, torej se je zavedal, da nameravajo opraviti policijski postopek. Vse skupaj se sicer ni končalo niti po policistovem ukazu »stoj, odloži lopato!«, temveč šele, ko je izvlekel pištolo in glasno zavpil, da bo streljal.

Šele ko je policist izvlekel pištolo, se je umiril. FOTO: Wellphoto/Getty Images

Glede na vse so se tudi višji sodniki strinjali, da mu je krivda dokazana. Obramba se je sicer pritožila tudi na višino kazni. A ima tudi sodišče očitno obtoženca dovolj. Ker je bil že kar trinajstkrat pravnomočno obsojen za raznovrstna kazniva dejanja na pogojne in zaporne kazni, ki pa očitno nanj pričakovanega učinka niso imele, so ga poslali za zapahe. Sodba je pravnomočna.