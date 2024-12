Na policijo v Izoli prišel 37-letnik, a je bil tako pijan, da ga niso nič razumeli

V nedeljo zgodaj zjutraj je na PP Izola prišel 37-letni domačin, ki je želel nekaj prijaviti, vendar zaradi njegove močne opitosti ni bilo moč razumeti, kaj želi. Zatem je postajo zapustil in odšel proti centru, pri tem pa vpil, kaj vse bo komu naredil.

Pridržali so ga

Policisti so odšli za njim in ga poskušali pomiriti, vendar je nadaljeval vpitje in žalitve. V postopku se je začel aktivno upirati in groziti, zato so mu odredili pridržanje. Med prevozom je poškodoval notranjost intervencijskega vozila. Sledi kazenska ovadba.