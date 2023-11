V četrtek ob 19.12 sta na obvoznici na Vidmu v Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči, posuli po razlitih tekočinah, očistili vozišče ter nudili pomoč policiji in delavcem vlečne službe.

V nesreči poškodovano osebo so na kraju oskrbeli in nato v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Brežice prepeljali reševalci Nujne medicinske pomoči.