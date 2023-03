Na Gorenjskem so kradli kot srake

Gorenjski policisti so imeli veliko dela z ljubitelji tuje lastnine. V Kranju je neznanec v torek vlomil v dve vrtni lopi in iz ene sunil moško in žensko kolo znamke Scott ter siv električni skiro, iz druge pa sta izginili električni kolesi. V še dve lopi je vstopil, vendar ni ničesar odnesel; pri eni je poškodoval zapah na vratih, pri drugi odlomil ključavnico.

Okoli 18.25 so obravnavali tudi vlom skozi okno v kletne prostore hiše. Neznani storilec je pregledal stanovanje, a ni ničesar odnesel. Na območju Škofje Loke so neznanci odnesli večjo količino odpadnega železa ter lastnika oškodovali za 2000 evrov.

V Kranju je 34-letni moški v eni od trgovin ukradel alkoholne pijače. Pri dejanju ga je zalotila varnostnica in obvestila policiste. Na kraju dogodka se je moški še nedostojno vedel do policistov, zato poleg predkazenskega zoper njega vodijo še prekrškovni postopek.