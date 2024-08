Na Bovškem na veliko vlamljali v osebne avtomobile

V nedeljo so policisti PP Bovec obravnavali vlom v osebni avtomobil znamke Citroen, ki je bil parkiran na parkirišču pred kampom na območju zaselka Podklopca v bližini Bovca. Po sedaj zbranih podatkih je neznani storilec v petek zvečer s pomočjo neznanega predmeta poškodoval sovoznikova vrata ter vstopil v vozilo. V notranjosti je našel in si iz denarnice prilastil 460 evrov gotovine. Kasneje se je za neznancem izgubila vsakršna sled.

Prav tako so policisti PP Bovec v nedeljo v dopoldanskem času, obravnavali tudi poskus vloma v drugo osebno vozilo, znamke Škoda, ljubljanskih registrskih številk, ki je bilo parkirano na parkirišču omenjenega kampa v Podklopci. Neznanec je tudi v tem primeru s pomočjo neznanega ostrega predmeta skušal vlomili voznikova vrata avtomobila in jih pri tem poškodoval. Iz omenjenega vozila ni bilo ničesar ukradenega. Tudi ta primer kaznivega dejanja Policija še preiskuje.

-Policisti PP Bovec so v soboto obravnavali tudi vlom v tuje osebno vozilo znamke Seat na območju Podklopce na Bovškem. Neznani storilec je v soboto popoldne, vlomil v parkirano vozilo, nemških registrskih številk, ki je bilo parkirano ob reki Soči na prodih. Neznani storilec je izkoristil krajšo odsotnost oškodovanke, državljanke Nove Zelandije, ki se je nahajala nedaleč stran od avtomobila ob reki Soči, in razbil prednje desno steklo avtomobila. Iz notranjosti avtomobila si je storilec prilastil manjšo torbico z vsebino.

V soboto dopoldne, so policiste obvestili, da je bilo oškodovancu, državljanu Nemčije vlomljeno v kombi, znamke VW Transporter, nemških registrskih številk na Bovškem. Ugotovljeno je bilo, da je nemški voznik v petek v popoldanskem času parkiral vozilo na parkirišču vstopno-izstopnega mesta blizu naselja Srpenica, kjer je neznani storilec na neugotovljen način vstopil v vozili in iz njega ukradel tri denarnice z gotovino na škodo treh oškodovancev iz Nemčije. Oškodovanci so nekaj ur kasneje pri plačilu storitev na Bovškem ugotovili, da jim je bilo vlomljeno v omenjeno vozilo in ukradena gotovina. Tudi ta primer Policija še preiskuje.

Vlomili tudi v tuje osebno vozilo v okolici Kobarida

Policisti PP Bovec so med vikendom obravnavali še vlom v tuje osebno vozilo blizu naselja Trnovo ob Soči, ob cesti med Kobaridom in Bovcem. Tako je neznani storilec vlomil v osebni avtomobil znamke Škoda, slovaških registrskih številk in iz notranjosti avtomobila ukradel nahrbtnik, fotoaparat znamke Sony Alpha A7 s pripadajočo opremo in oškodovancu povzročil za približno 1.600 evrov materialne škode. Zaradi omenjenega kaznivega dejanja je na vozilu nastalo še za okoli 500 evrov posredne materialne škode. Policisti PP Bovec primer kaznivega dejanja še preiskujejo.