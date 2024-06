Motorist podlegel poškodbam

Okoli pol osmih zvečer se je v Markovcih v občini Šalovci pripetila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po prvih podatkih je v nesreči bil samoudeležen motorist, ki se je med padcem tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Policisti PU Murska Sobota so bili o nesreči obveščeni ob 19:34 uri, več informacij pa bo policija posredovala po končanem ogledu kraja prometne nesreče.

Pokojni motorist je sicer tretja smrtna žrtev pomurskih prometnic od začetka letošnjega leta. V enakem obdobju lani pa jih je bilo pet.

Motorist poškodovan v trčenju osebnega vozila in motorja

Še ena nesreča motorista pa se je zgodila okoli 19. ure, in sicer v naselju Noršinci, tik pred vhodom v mesto Ljutomer. Trčila sta voznik osebnega vozila in voznik motornega kolesa, slednji se je v prometni nesreči poškodoval.

Poleg reševalcev in policistov so posredovali tudi gasilci PGD Ljutomer, ki so po prihodu prometno in požarno zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč ekipi Nujne medicinske pomoči Ljutomer pri oskrbi poškodovanega motorista in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

V času intervencije je bila glavna cesta Radenci - Ljutomer zaprta. Policisti (še) niso poročali o vzroku za nesrečo ter o stopnji poškodb motorista.