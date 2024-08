Moški v Marezigah nadlegoval mlajše deklice: hotel jih je fotografirati

Koprski policisti so v torek ob 23.30 dobili prijavo, da je moški v Marezigah nadlegoval mlajše deklice. Kot so zapisali v poročilu za javnost, jih je prosil, ali jih lahko fotografira, in dajal neprimerne opazke. Starši so dogajanje prijavili policiji.

Policisti so takoj pregledali širšo okolico, vendar ga niso izsledili, danes nadaljujejo zbiranje obvestil. Moški naj bi bil star od 30 do 35 let, je močnejše postave, kratkih rjavih las in ima brado. Oblečen je bil v belo majico s kratkimi rokavi in črne kratke hlače.