Moškega, starega okoli 20 let, išče policija

Policisti so bili včeraj okoli 17.30 obveščeni o ropu trafike na območju Most.



V poročilu navajajo, da je po do zdaj znanih ugotovitvah neznani storilec prišel do trafike, zagrozil prodajalki in od nje zahteval denar. Z nekaj sto evri je s kraja pobegnil.



Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.



Opis storilca: moški je star okoli 20 let, oblečen pa je bil v črna oblačila.

Komentarji: