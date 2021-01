Mladoletnike s pležuhi je tema speljala s poti (FOTO)

V ponedeljek ob 17.33 so mariborski policisti prejeli obvestilo, da na Pohorju, na območju Areha, pogrešajo tri mladoletnike, ki so se vozili s pležuhi. Regijski center za obveščanje je takrat že aktiviral gasilce in gorsko reševalno službo. V iskanje so se takoj vključili tudi policisti. Okoli 18.15 so gasilci PGD Bistrica ob Dravi vse tri mladoletnike našli zdrave in nepoškodovane na gozdni cesti med Partizanko in Vidcem. Prepeljali so jih na varno, v svoj gasilski dom. Policisti so v razgovorih ugotovili, da so se mladoletniki, stari 16 in 17 let, na območju Areha in Bellevueja vozili s pležuhi, med vračanjem pa so zašli s poti.



»Ob 17. uri se je pod vodstvom policije začelo iskanje izgubljenih treh pohodnikov na območju smučišča Partizanka na Ruškem Pohorju v občini Ruše. Posredovali so reševalci GRS Maribor in gasilci PGD Bistrica ob Dravi. Pogrešane osebe so našli in prepeljali v gasilski dom Bistrica ob Dravi,« so poročali z Uprave RS za zaščito in reševanje. Oglasili pa so se tudi iz Gorske reševalne službe Maribor in pripisali, da so »pomoč potrebovale osebe, ki so imele težave z orientacijo, so bile izčrpane, presenetila pa jih je tudi tema ...«, ob tem so še svetovali: »Na Pohorju je trenutno ogromno snega, ki je spremenil podobo pokrajine in zahteva več napora pri hoji. Pri orientaciji na tem terenu je potrebne več previdnosti, pri hoji pa upoštevati, da je ta bolj naporna in vam bo vzela več časa. Ne pozabite tudi na dodaten vpliv nizkih temperatur in megle ter upoštevajte, da začne sonce zahajati že pred 17. uro. Če se že odpravite na pohod, obvestite svojce o načrtovani poti ter se je držite. Obvestite jih tudi o približni uri vrnitve, na določenih predelih Pohorje ni pokrito z omrežjem GSM in v primeru težav ne boste mogli poklicati na pomoč. Bodite ustrezno oblečeni in s seboj imejte topel napitek, ne pozabite tudi na železno rezervo v nahrbtniku ter prvo pomoč in svetilko.«

