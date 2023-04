Misico posilila drug za drugim

Na ljubljanskem okrožnem kazenskem sodišču so pri nas živeča Kosovarja, 31-letnega Fatona S. in 40-letnega Besima S., obsodili na šest let zapora, njunega 35-letnega rojaka Valona R. pa so zaradi pomanjkanja dokazov oprostili. Obtoženi so bili enega najgnusnejših kaznivih dejanj, posilstva. Žrtev Fatona in Besima je bila mlajša ženska, zmagovalka enega od slovenskih lepotnih tekmovanj. Očeta mladoletnih otrok Na sodniji je bil postopek tajen, neuradno pa smo izvedeli, da je trojici Kosovarjev tožilstvo očitalo, da so spomladi lani spolno napadli nemočno Slovenko. Zgodilo se je v zavetju noči...