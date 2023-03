Med spanjem skušal pokončati Srečka: tožilstvo zahtevalo 13 let zapora, sodnica se je odločila drugače

Celjsko okrožna sodnica Ingrid Lešnik je danes 65-letnega Vinka Poharja za poskus uboja 71-letnega sostanovalca Srečka Hladina v domu upokojencev v Preboldu obsodila na sedem let zapora. Tožilka Marjeta Kreča meni, da je šlo za poskus umora, in je zahtevala 13 let zapora, a sodnica ni našla subjektivnih elementov za to. Sodba še ni pravnomočna.

Kot je dejala Lešnik, je Pohar kriv, da je poskusil Hladinu vzeti življenje na zahrbten način. Izrabil je namreč njegovo zaupanje in ga med spanjem z nožem na preklop dolžine devet centimetrov zabodel v levi del vratu, rana pa je segala vse do žrela. Ker je spal, Hladin takšnega napada ni pričakoval, je dejala sodnica.

Hladin je od Poharja zaradi napada zahteva plačilo 20.000 evrov odškodnine, a ga je sodnica napotila na pravdni postopek.

Tožilka je v izjavi za medije povedala, da je zadovoljna s sodbo, čeprav se nagiba k pritožbi, vendar bo najprej prebrala obrazložitev izrečene kazni v sodbi.

Pohar kaznivega dejanja ni priznal. Obtožnica pa mu očita, da je januarja lani v sobi doma upokojencev Prebold, v kateri sta sobivala, poskusil na zahrbten način umoriti Hladina, ki je takrat spal in se ni mogel braniti.

Kot je na eni od obravnav povedala tožilka, je Pohar dejansko le za centimeter zgrešil glavno žilo, v nasprotnem bi se oškodovanec lahko zadušil in izkrvavel. Ker pa se je v trenutku, ko ga je obdolženi zabodel, zbudil in Poharja spravil s sebe, mu dejanja ni uspelo dokončati, je takrat še dejala tožilka.