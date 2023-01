Kaj je povzročilo krvavi dogodek 2. januarja lani v domu upokojencev v Preboldu, kjer se je 65-letni Vinko Pohar z nožem spravil nad 72-letnega spečega sostanovalca Srečka Hladina, za zdaj še vedno ni znano. Obdolženi Pohar namreč ne pred preiskovalnim sodnikom in ne na sodišču ni želel povedati ničesar. Dejal je le, da ni kriv za to, kar mu očita obtožnica. Sojenje pa se je po več neuspelih poskusih v peto vendarle začelo. Za seboj le počistil stranišče Za zdaj je mogoče zgolj sklepati, da Pohar in Hladin preprosto nista bila »kompatibilna«. Skupaj sta v sobi sobivala približno ...