Začetek letošnjega leta je bil za celjske policiste pester, saj so že prvi dan novega leta v Celju obravnavali poskus uboja, dan pozneje pa je prišlo do poskusa umora v domu upokojencev v Preboldu. 64-letni stanovalec doma Vinko Pohar je z nožem hudo poškodoval 71-letnega sostanovalca Srečka Hladina. Poharja, ki v priporu čaka na začetek sojenja, sta pravosodna policista že četrtič privedla na predobravnavni narok, sojenje pa se še vedno ni začelo. In se tudi ne bo, dokler sodnica Ingrid Lešnik ne bo s posebnim sklepom odločila glede predlogov za izločitev nekaterih listin, seznam katerih je ž...