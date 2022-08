Mariborski Ljudski vrt: policisti pisali kazni, med uporneži tudi mladoletnik

V nedeljo zvečer se je na stadionu Ljudski vrt v Mariboru odvila nogometna tekma med NK Maribor in NK Olimpija iz Ljubljane. Nogometno tekmo si je ogledalo okoli sedem tistoč gledalcev.

»Ker so organizirani navijači med tekmo večkrat uporabili pirotehnična sredstva, bodo policisti zoper organizatorja prireditve uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku, zaradi kršitve 38. člena Zakona o javnih zbiranjih. Zaradi nedostojnega vedenja mladoletnika do policistov bo, po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, podan obdolžilni predlog pristojnemu sodišču,« so sporočili iz PU Maribor.