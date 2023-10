Lovske straže prežijo na klavca ovc, starši so v strahu za svoje otroke

Župan občine Gorje Peter Torkar je po zadnjem napadu volka v njegovi občini pozval državo za navodila, kako se zaščititi pred volkovi, saj imajo z njimi vse pogostejše težave.

Samo septembra so volkovi na pašniku na robu vasi Krnica pokončali tri plemenske ovce, v vasi Grabče so eno ovco zmrcvarili, v vasici Kupljenik pa so se lotili mladih telet.

Ta teden je znova tekla ovčja kri v samem centru občine Gorje.

Župan Peter Torkar pravi, da stanje ni normalno. FOTO: Tina Horvat

"Hudo mi je za kmete, ki se trudijo"

Domačinka Mateja Reš ima ekološko kmetijo Vrt okusov, ki meji na pašnik, kjer so volkovi imeli svoj krvavo gostijo. Ko je v sredo zjutraj pospravljala pri kozolcu, je opazila veliko ptic, ki jih je pritegnil vonj mrtve drobnice: »Ni ravno zabavno živeti v Gorju z volkovi. Osebno me ni strah, ampak mi je hudo za kmete, ki se trudijo z ovcami, potem pa pride zver …«

Do napada je prišlo tik ob ekološki kmetiji, volk pa se še ni vrnil. FOTO: Tina Horvat

Gledali, kako umirajo živali

V noči s torka na sredo so volkovi napadli dobro zaščiteno drobnico manj kot 150 metrov od tamkajšnje šole in vrtca, kamor vsakodnevno prihaja 400 otrok.

»Ko sem prišel tja, so bile tri drobnice raztrgane, v času, ko sem bil tam, pa so podlegle še štiri, ker so bile stisnjene za vrat,« pravi župan Torkar.

Župan in kmeti so gledali, kako so pred njihovimi očmi umirale živali: »Nisem vedel, da jih tako močno stisne, da začne otekati in ko se dihalna pot toliko oteče, da ne prepusti več zraka, se žival zaduši. Žalostno, ampak nimaš kaj pomagati.«

Nedaleč od mesta pokola sta vrtec in šola, nekateri starši so sila zaskrbljeni. FOTO: Tina Horvat

Uvedli lovske straže

Zatem so v nočeh s srede na četrtek in s četrtka na petek v zasedi čakale lovske straže, če bi se krvoželjna zver vrnila, a zaman, potrdi Torkar, ki priča o vznemirjenju krajanov: »Včeraj me je poklicala občanka, ki je bila panična. Rekla je, naj postavimo okoli vrtca in šole tri in pol metre visoko ograjo in jo damo pod visoko napetost.«

Gospa, opisuje naprej župan, mora zdaj voziti otroka v šolo in iz šole, ker ne zaupa, da bo varno prišel peš. »Sem rekel: kaj pa popoldne, se bo lahko jagal zunaj? Je rekla ne, pri nas tega več ni. Pri nas otroci ne smejo več iti ven.«