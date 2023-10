Obupan gorenjski župan: »Danes ponoči so se približali centru občine«

V mesecu septembru so se na gorenjskem območju ponovno zvrstili številni napadi volkov. Prišli so na pašnik na robu vasi Krnica, kjer so bile pokončane tri plemenske ovce, tri pa hudo poškodovane, v vas Grabče, kjer so volkovi zmrcvarili eno ovco in v vasico Kupljenik, kjer so se lotili mladih telet.

FOTO: Slowolf Slowolf

»Volkovi so napadli tudi danes ponoči, in sicer so se približali centru občine Gorje: nedaleč stran od vrtca in osnovne šole Gorje ter športnega igrišča pred Gorjanskim domom. Napad se je zgodil nad drobnico, ki je bila tudi dobro zaščitena in kar dokazuje, da za zaščito pred volkom ne zadostujejo več psi ali ograja,« navaja župan občine Gorje Peter Torkar.

Razmere so nevzdržne, zato od ministrstva za naravne vire in prostor zahtevajo jasna navodila in ukrepe za zaščito in varnost občanov.

Zaradi vse pogostejših napadov volka se med prebivalci v vaseh občine Gorje okrepil strah pred napadom te zveri, še dodaja župan.