Lovec ustrelil Azro pred očmi otrok

»Moja bolečina ob izgubi moje ljubljenke je nepopisna. Bila je kot družinski član. Celo spala je pri meni v postelji, vse sva počeli skupaj. Komaj leto dni je bila stara. Rada bi, da ljudje razumejo, da so pujski zelo pametni in, kar je še najbolj važno, da so prav tako čuteča bitja kot ljudje,« nam je včeraj v elektronskem sporočilu pisala Suzana Gumzej iz Zbigovcev nad Gornjo Radgono. Njeno ameriško pujsko Azro je namreč v nedeljo ustrelil lovec. Menda jo je zamenjal za divjo svinjo. Bila je del družine. Foto: osebni arhiv »Rada bi, da bi bili lovci v bodoče bolj pazljivi, se prepričali, v...