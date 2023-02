Logaški študentje razočarani, prosijo za pomoč pri prepoznavi nepridiprava (FOTO)

Klub logaških študentov poroča, da so se v zadnjem času zgodili poskusi vloma v njihove prostore in izvajanje vandalizma. Kot je razvidno iz fotografij in videoposnetka, ki so jih objavili, je neznani moški razbil steklo na vhodu v prostore kluba.

Kot so ob tem zapisali študentje, so neprofitna organizacija oziroma skupina mladih prostovoljcev, ki si prizadeva za dobrobit študentov in ostalih Logatčanov.

»Organiziramo dogodke in se jih trudimo narediti najboljše, kar so lahko in najbolj v skladu z vašimi interesi. To je možno le zaradi dodeljenih sredstev. Vlagamo trdo delo v dogodke. Za vas. Logatčane. Študente. Vse, ki so to bili. Vse ostale, željne dogajanja v tem mestu. Za ljudi. Zato je veliko razočaranje, ko se kdo od njih obrne proti organizaciji. Škoda je velik finančni zalogaj, ampak mi se ne damo. Upamo, da tako objavo delamo zadnjič. V kolikor se storilec v objavi prepozna, te lepo vabimo na kavo v naše prostore in povračilo povzročene škode, namesto na sodno soočenje,« so zapisali in pozvali ljudi k delitvi objave in posledično pomoči pri identifikaciji nepridipravov.

Kot so nam pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so bili v nedeljo okoli 16. ure obveščeni o poškodovanju vrat na objektu v Logatcu. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je zaenkrat še neznani storilec v noči na nedeljo razbil steklo na objektu in tako poskušal vlomiti v objekt. Ker mu v objekt ni uspelo vstopiti, je dejanje ostalo pri poskusu. Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilca. O vseh okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.