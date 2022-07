Logaški policisti pri 76-letnici opravili hišno preiskavo: poglejte, kaj so našli (FOTO)

Policisti postaje Logatec so v sredo po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 76-letni osumljenki našli nasad, kjer je gojila konopljo. Našli ter zasegli so več kot 500 sadik prepovedane droge.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Osumljenko bodo kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog ter prometa z njimi.