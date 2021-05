Litijski notar grozil sosedi Štefki

»Štrusovih se bojimo in se jih izogibamo in očitno bomo morali tudi zapustiti to vas zaradi miru.« Tako je na trboveljskem okrajnem sodišču znani litijski notar Miroslav Bregar sklenil svoje zaključne besede. Braniti se je moral pred obtožbami tožilstva, da je grozil in povzročil lahke telesne poškodbe, in sicer vse v škodo dveh članov družine Štrus. Tu je obležala Štefanija. FOTO: Igor MaliSodnik Vid Pavlica je sklenil, da mu je krivda dokazana le glede kaznivega dejanja grožnje, ne pa povzročitve lahke telesne poškodbe, in ga obsodil na trimesečno pogojno zaporno kazen s preizku...