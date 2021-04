Medtem ko 24-letnega Jana Kočića slovenski organi še vedno iščejo z mednarodno tiralico ter evropskim nalogom za prijetje in predajo, ker se ni odzval na poziv na prestajanje kazni zaradi tragične smrti komaj 20-letne kolesarke Ine Golob, je njegov primer presojalo tudi vrhovno sodišče. Oviro bi moral pričakovati. FOTO: Igor Mali Tja se je namreč, prepričan, da sta prvostopenjsko in pritožbeno sodišče storili več napak, obrnil z zahtevo za varstvo zakonitosti. A so mu tudi vrhovni sodniki dali košarico. Zelena, ne rdeča Nesreča se je zgodila 20. marca 2017 ob 22.46, ko se je Kočić s s...