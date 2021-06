Krvava sobota: čelno trčenje je bilo usodno

Druga junijska sobota je prinesla kar dve smrtni prometni nesreči. Zjutraj se je smrtno poškodoval voznik, ki ga je, zvečer pa se je ob 19.50 se je na lokalni cesti izven naselja Podlože v občini Majšperk zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.Voznik (80) je vozil osebni avtomobil iz smeri naselja Mihovce proti naselju Podlože in pri tem zapeljal izven vozišča na travnato brežino potoka, kjer je čelno trčil v betonski propust. Pri tem se je voznik tako hudo telesno poškodoval, da je umrl na kraju prometne nesreče.Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, na vozilu odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, nudili pomoč reševalcem, očistili vozišče razlitih motornih tekočin in vozilo postavili nazaj na vozišče.