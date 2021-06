Okolica Logatca zavita v črno, moški umrl strašne smrti

V dobrih 12 urah sta se zgodili dve nesreči s smrtnim izidom. V petek zvečer je v občini Ormož umrl 63-letni motorist , danes zjutraj pa je življenje izgubil voznik traktorja.Ob 7.26 se je pri naselju Medvedje Brdo v občini Logatec med košnjo trave prevrnil kmetijski traktor in pod sabo pokopal voznika.Gasilci PGD Dolnji Logatec in Medvedje Brdo so zavarovali kraj dogodka in v sodelovanju z reševalci nujne medicinske pomoči Logatec poškodovancu nudili prvo pomoč z oživljanjem. Kljub hitri intervenciji je umrl na kraju nesreče, poroča uprava za zaščito in reševanje.