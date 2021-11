Koprčanka policista ugriznila in ga pljunila

V soboto ob 23.11 so bili pri PU Koper obveščeni o kršenju javnega reda in miru v lokalu. »Policisti so izsledili 39-letno Koprčanko, ki je vpila, kričala in grozila. Odredili so ji pridržanje, kjer je nadaljevala z napadanjem policistov, enega je celo ugriznila in ga pljunila. Zaradi preprečitve samopoškodovanja so uporabili sredstva za vklepanje - lisice in jo vklenili,« poroča (nelektorirano) PU Koper.

Ženska je prejela plačilni nalog in bo kazenska ovadena zaradi poškodovanja tuje stvari (na parkirišču na Vojkovem nabrežju v Kopru je odtrgala plastični okvir registrske tablice s parkiranega osebnega avtomobila).