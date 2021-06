Kolaps na avtocesti (21 km zastoj), nanj opozarjajo še Hrvati (FOTO)

Primorska avtocesta stoji že tri ure in pol. FOTO: Darsova Cestna Kamera

Ob 15.30 na primorski avtocesti pred Vrhniko 14 kmk zastoj. FOTO: Darsova Cestna Kamera

Kdor se je danes po 15. uri odpravil po primorski avtocesti v eno ali drugo smer, je obstal v koloni. Kot smo poročali, se je zgodila prometna nesreča, zakrivil pa jo je tovornjak Tovornemu vozilu je odtrgalo levo kolo, ki je prebilo varnostno ograjo ter obstalo na drugem voznem pasu. Pri tem se je odpel tovor (kolut pločevine), ki se je skotalil po cestišču in poškodoval dve osebni vozili. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika, ki so zavarovali kraj nesreče, iz poškodovanega rezervoarja prečrpali okli 300 litrov goriva in nudili pomoč drugim enotam pri dvigu tovornega vozila. V nesreči ni bilo poškodovanih, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.Ob 18.45 je zastoj po poročanju prometnoinformacijskega centra dolga 21 kilometrov. Takole pišejo: »Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med izvozom in uvozom Vrhnika zaprta proti Kopru. Proti Ljubljani je pred Vrhniko zaprt prehitevalni pas.Iz smeri Ljubljane zastoj sega do razcepa Kozarje, iz smeri Kopra pa do počivališča Ravbarkomanda. Vozniki naj med ustavljenima kolonama pustijo dovolj prostora za intervencijska vozila! Za voznike, ujete v zastoju proti Kopru, je obvoz možen preko priključka Vrhnika. Avtocesto naj zapustijo na izvozu Vrhnika in se ponovno vključijo na uvozu Vrhnika.Obvoz proti Kopru je možen po vzporednih cestah med Ljubljano in Vrhniko, proti Ljubljani pa med Postojno in Vrhniko.Daljši zastoji so tudi na cestah Kalce - Logatec - Vrhnika ter iz smeri Brezovice, Horjula in Borovnice proti Vrhniki.«Voznikom svetujejo, naj se trenutno ne odpravljajo na pot, če to res ni nujno.O popolnem kolapsu na slovenski avtocesti pišejo tudi Hrvati.