Se odpravljate proti Obali? Premislite še enkrat, poglejte primorko

Avtocesta je zaprta. FOTO: Darsova cestna kamera

Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med Vrhniko in Logatcem zaprta proti Kopru. Proti Ljubljani je pred Vrhniko zaprt prehitevalni pas.Nastajajo daljši zastoji v obe smeri. Vozniki naj med ustavljenima kolonama pustijo dovolj prostora za intervencijska vozila.Trenutno je zastoj dolg skoraj 14 kilometrov.Obvoz v obe smeri je po vzporedni regionalni cesti med Logatcem in Brezovico, obvešča prometnoinformacijski center.Spomnimo, danes je vroč dan, temperature so presegle 30 stopinj Celzija, zato čakanje v vroči pločevini zagotovo ni prijetno.