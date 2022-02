Kilometer do rešilca s hudo poškodovanim moškim

V Hrastovcu na območju Velenja se je v sredo pri podiranju drevja v gozdu huje poškodoval 53-letnik, ker je nanj padla večja veja. PU Celje poroča: »53-letnika, ki je pri delu uporabljal vso predpisano zaščitno opremo, so oskrbeli reševalci, gasilci pa so mu pomagali do reševalnega vozila, oddaljenega približno kilometer od kraja nesreče. Hudo poškodovanega so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.«

Tuja krivda je izključena.