Kandidata za župana izsiljeval z golimi fotkami

Tokratna zgodba, v katero je vpleten stari znanec črne kronike Velijan Kovačič, se začne z golimi fotografijami brhke mladenke na facebooku, ki so bile očitna past za naivne. Te so pritegnile pozornost Posavca, ko je pred letom in pol, ravno rojstni dan je imel, opit brskal po spletu in se, opogumljen od opojnih hlapov, začel dopisovati z dekletom. Velijan Kovačič FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda Njun vse bolj zaupni klepet se je stopnjeval do te mere, da je on predlagal seks. Kmalu je v klepet posegel moški in Posavcu zagrozil, da si je dopisoval z mladoletnico in da je ona njegova hči, v zam...