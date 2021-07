Izpustili tri obtožene razpečevalce heroina, v pripor le še po stvari

302 kilograma heroina

Senat koprskega okrožnega sodišča je v torek odpravil pripor in odredil takojšnjo izpustitev za trojico, ki ji tožilstvo očita sodelovanje pri poslu s 300 kilogrami izjemno čistega heroina, zaseženega v Luki Koper. Odpravo pripora je po poročanju Primorskih novic predlagala obramba, tožilstvo pa je temu nasprotovalo.Cariniki so aprila 2018 v koprskem pristanišču v zabojniku, ki je prispel na turški ladji, vkrcan pa je bil v Iranu, med lepilom za keramiko odkrili 302 kilograma heroina izjemne čistosti. Po ocenah policije bi lahko preprodajalcem prinesel od 30 do 50 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.Policija je maja 2019 prijelain, pozneje pa še domnevnega naročnika pošiljke. Vsi trije so bili v priporu, še en osumljenec pa je na begu. Po prepričanju tožilstva so pri organizaciji in izvedbi prevoza heroina delovali kot hudodelska združba, za organizacijo operacije pa je poskrbel Vettorazzi.Sodnikje na torkovem naroku najprej pojasnil, da je sodnici porotnici prenehal mandat in da je zato v senatu nov sodnik porotnik.Sodnik je nato po kratkem posvetu senata zagovornike obtoženih vprašal, ali imajo kakšne predloge. Odvetniki so soglasno predlagali, naj jim sodišče odpravi pripor, saj da traja že nesorazmerno dolgo.Državna tožilkaje temu ugovarjala, saj glede na zagroženo kazen, ki se za člane hudodelskih združb začne pri petih letih zapora, in predvsem na količino heroina po njenem mnenju pripor ne traja nesorazmerno dolgo.Senat pa ga je odpravil in odredil takojšnjo izpustitev trojice. Pravosodni policisti so obtoženim med prvim premorom sneli verige z nog, po obravnavi pa so v zapor šli samo še po svoje stvari. Sodnik Gros je pojasnil, da bosta avgusta minili dve leti, odkar je tožilstvo vložilo obtožbo. Zakon pa določa, da lahko pripor po vložitvi obtožbe traja največ dve leti in da ga je treba odpraviti, če obtoženih sodišče v tem času ne obsodi. Kot je poudaril, pripor ne sme nadomeščati kazni.