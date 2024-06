Izdajajo se za vsem poznano omrežje in kradejo podatke! Pozor, da se ne zgodi tudi vam

Če nenehno dobivate obnovitvena e-poštna sporočila, ko niste poskusili ponastaviti svojega gesla, morate biti zelo previdni, da se prepričate, ali ta e-poštna sporočila resnično izvirajo iz pristne domene. Lahko gre namreč za prevaro.

Bralec Martin je dobil prav takšno e-pošto, v kateri je zapisano: »Prejeli smo zahtevo za ponastavitev tvojega gesla za Facebook. Vnesi naslednjo kodo za ponastavitev gesla,« sledita številčna koda in povezava.

Facebook v svojem sistemu za pomoč navaja: »Če ste prejeli e-poštno sporočilo za ponastavitev gesla za Facebook, ki ga niste zahtevali, je verjetno nekdo pomotoma vnesel vaš e-poštni naslov ali uporabniško ime, ko se je poskušal prijaviti v svoj račun. To se pogosto zgodi, če imate priljubljeno uporabniško ime ali e-pošto.«

Sporočilo lahko izgleda povsem legitimno. FOTO: Bralec Martin

Vaši osebni podatki so lahko ogroženi, če boste resno vzeli e-pošto z lažnimi informacijami. Če menite, da je vaš račun v nevarnosti, je najbolje, da spremenite geslo in nadgradite varnostne nastavitve.

Cilj prevarantov, ki pošiljajo ta e-poštna sporočila, je seveda pridobiti vaše osebne podatke in jih uporabiti v lastno korist.

Videti so pristna

Prevara je še posebej prepričljiva, ker lahko e-pošta posnema videz Facebooka, tudi z uporabo uradnega logotipa in e-poštnega naslova, ki je videti zakonit. Izvorni vzdevek lahko celo pravi »Facebook Security Team« ali »Facebook Support«.

Če vstavite njihovo zahtevano 6-mestno kodo za obnovitev, se lahko kriminalci prijavijo v vaš Facebookov račun in pridobijo popoln dostop do vaših fotografij in stikov. Sledi lahko veliko slabega, zato nikoli ne smete dejansko upoštevati teh e-poštnih sporočil ali kakor koli sodelovati z njimi.

Ko ločujete med »dobrimi« in »slabimi« e-poštnimi sporočili, morate upoštevati, da vas Facebook ne bo nikoli vprašal za geslo v e-poštnem sporočilu ali vam ga poslal kot prilogo.

Kaj torej storite, če se v vaši mapi »Prejeto« prikaže navidezno lažno e-poštno sporočilo ali več teh?

Facebook poziva: »Če je e-pošta ali Facebook sporočilo videti nenavadno, ne odpirajte ne sporočila ne kakršnih koli priponk. Namesto tega ga prijavite na phish@fb.com.«

Preberite še: