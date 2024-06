Oškodovali so ga za več tisoč evrov! Pazite, da se ne zgodi tudi vam

Včeraj, 6. junija, so novogoriški policisti obravnavali primer spletne goljufije na Goriškem, kjer so neznani storilci z namenom, da bi protipravno pridobili premoženjsko korist, spravili oškodovanca z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto.

Neznani storilci so namreč na spletni aplikaciji enega od socialnih omrežij konec lanskega leta ponujali zelo ugodne kredite. Da bi pridobil omenjeni kredit, jim je oškodovanec v daljšem časovnem obdobju nakazal določeno vsoto in od neznancev dobil nazaj nakazano le manjšo vsoto denarja.

Nepridipravi so oškodovanca, ki je na ta način želel pridobiti določeno vsoto kredita, oškodovali za več tisoč evrov. Okoliščine kaznivega dejanja goljufije Policija še preiskuje (po prvem odstavku 211. člena KZ-1).

Ne nasedajte spletnim finančnim prevaram

Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oz. trgovcev s kriptovalutami, z lažno e-pošto v imenu bančnih ustanov ipd., pogosto pa se končajo tudi z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom oškodovancev.

»Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo,« opozarjajo policisti.

Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti. Storili bodo vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujejo, da: