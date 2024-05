Babici ukradli 9 tisočakov – lahko se zgodi tudi vam

Včeraj ob 11.07 je občan obvestil policiste PU Koper, da ga je poklicala babica, doma iz Strunjana, in mu povedala, da so pri njej v hiši 3 neznanci, ki prodajajo plastiko za motorna kolesa honda in kawasaki.

Gospa je mislila, da je navedene predmete naročil njen vnuk, zato ga je o tem takoj poklicala. V času pogovora z vnukom je eden od neznancev izkoristil njeno nepozornost in ji iz enega od prostorov odtujil zavitek, v katerem je bilo 9.300 evrov. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Sledi kazenska ovadba.

Nepridipravi so pri goljufijah vedno bolj iznajdljivi, vedno so korak pred nami. Zadnje čase smo poročali o sledečih:

Prodaja vstopnic prek družbenih omrežij, ki jih »prodajalka« potem ni poslala.

SMS-prevara: žrtve so prejele sporočilo, ki se je izdajalo za banko ali koga drugega.

Prodaja »redkih rastlin«, ki v resnici ne obstajajo.

Kraja osebnih podatkov na bankomatih s pomočjo posebne, neopazne naprave.

Lažni ponudniki apartmajev na portalih za turiste.

Zato pazite na svoje bližnje in sosede, nikakor pa se ne odzivajte na SMS-sporočila in e-pošto, ki zahteva vaše osebne podatke. Če niste prepričani, vprašajte osebo, ki je vešča tehnologije, ali se obrnite neposredno na podjetje, ki naj bi vam poslalo to sporočilo.