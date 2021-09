Iz Kokre potegnili truplo

Po podatkih portala uprave za zaščito in reševanje so danes, nekaj pred 9. uro reševalci nujne medicinske pomoči posredovali v Kranju, na Cesti Staneta Žagarja v Kranju.



Na pomoč so jim prišli gasilci in s pomočjo vrvne tehnike dvignili truplo iz kanjona reke Kokre.



S Policijske uprave Kranj so za zdaj sporočili le, da so izključili tujo krivdo ter tudi, da ni šlo za današnjo nesrečo.

