Huda nesreča: trčenje povzročil 19-letnik

V nedeljo dopoldne so policisti obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami v Reki, na območju Policijske postaje Laško. Povzročil jo je 19-letni voznik neregistriranega cross motorja, ki je trčil v motorista, ki je pripeljal nasproti. V trčenju se je povzročitelj huje poškodoval. Ker ni imel ustreznega vozniškega dovoljenja, so mu motorno kolo zasegli, sledi obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Celje.