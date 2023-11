Hišna preiskava v Brezju: to je policija našla pri 30-letniku, ki je grozil (FOTO)

Policisti PP Novo mesto so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri 30-letnem osumljencu v Brezju. Med hišno preiskavo so našli in zasegli pištolo, s katero je grozil oškodovancu.

»Nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja grožnje. Zoper 30-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo,« so sporočili s PU Novo mesto.