Grozljivka med štirimi stenami: Slovenec pred materjo zlorabljal pastorki

Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje z njo, nasilje v družini, dva spolna napada na osebo, ki še ni dopolnila 15 let, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, dve spolni nasilji, dve spolni zlorabi slabotne osebe, prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva ter omogočanje uživanja prepovedanih drog. To so kazniva dejanja, zaradi katerih so na kranjski okrožni kazenski sodniji za zaprtimi vrati sodili zverini v človeški podobi. Moškega je marca letos doletela enotna kazen, kakršno sodniki običajno prisojajo najokrutnejšim morilcem – 30 let zapora ...