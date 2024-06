Grozljiva nesreča med košnjo, zaradi hudih poškodb na kraju dogodka umrl

V soboto dopoldne so bili na PU Celje obveščeni o tragični nesreči pri delu. Zgodila se je med košnjo, na območju Libeliške Gore. Traktor je s travnika zdrsnil po strmini, pri čemer je traktorist padel s traktorja in obležal pod njim.

Na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih treh dneh prejeli 784 klicev občanov. 217 klicev je bilo interventnih, 6 nujnih. 55 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 4 s področja mejnih zadev in tujcev, 87 s področja prometne varnosti in 77 s področja javnega reda in miru.